Dortmund. Der BVB-Bus wurde nach Vereins-Angaben an zwei Stellen beschädigt. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Dortmunder sollen am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Monaco bestreiten. Ob die Partie angepfiffen werden kann, war zunächst unklar. "Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm" twitterte der Fußball-Bundesligist.

"Bitte warten Sie auf offizielle Informationen + unterlassen Gerüchte und Spekulationen. Damit unterstützen Sie uns sehr", twitterte die Polizei. Die UEFA kündigte in Kürze weitere Informationen an. Im Stadion informierte Stadionsprecher Norbert Dickel die bereits anwesenden Fans über die Situation.

dpa