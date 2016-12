Garmisch-Partenkirchen. Für Markus Eisenbichler war es ein ungewohntes Gefühl, bis zum Schluss in der Box des Führenden zu stehen. Der Bayer gewann am Sonnabend mit 138 Metern die Qualifikation für das Neujahrsspringen der 65. Vierschanzentournee in Garmisch Partenkirchen. Er kann mit berechtigten Hoffnungen auf seinen ersten Weltcupsieg am Sonntag (14.00 Uhr) auf die Schanze gehen.

Eisenbichler: „Ich habe die Schanze im Griff“

Entsprechend strahlte der deutsche Skispringer nach dem letzten Wettkampf des Jahres. „Es war nur die Qualifikation, aber es ist schön, dass ich die Schanze im Griff habe“, sagte Eisenbichler. Bundestrainer Werner Schuster traut seinem neuen Tournee-Frontmann, der dem Vorjahreszweiten Severin Freund derzeit weit voraus ist, auch am Neujahrstag einiges zu. „Es ist eine Fliegerschanze, der Markus kann da sehr gut springen. Für ihn steht schon mal ein Ergebnis, das ist wichtig. Ich sehe ihn in Garmisch fliegerisch ziemlich weit vorne“, sagte er. „Er kann eine richtig gute Tournee springen.“

Insgesamt gehen neun deutsche Skispringer beim ersten Wettbewerb des Jahres an den Start. Stephan Leyhe wurde mit 134,5 Metern Neunter. Richard Freitag belegte mit 131,5 Metern den zwölften Rang. Weltmeister Severin Freund landete dagegen nur auf dem 20. Platz. Hinter Eisenbichler belegte der Tournee-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich mit der gleichen Weite den zweiten Platz.

