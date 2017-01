Garmisch-Partenkirchen. Markus Eisenbichler stand nach seinem tollen Auftritt lächelnd im Auslauf, obwohl ihm die Krönung beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee versagt geblieben war.

Als Vierter flog der derzeit beste deutsche Skispringer am ersten Tag des WM-Jahres 2017 zwar zum zweitbesten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Beim Sieg des Norwegers Daniel Andre Tande fehlten Eisenbichler in Garmisch-Partenkirchen aber 3,5 Punkte zum erhofften Platz auf dem Podium, den er schon beim Auftakt in Oberstdorf als Sechster knapp verpasst hatte. "Ich habe es leider nicht ganz geschafft", sagte Eisenbichler. "Ich bin aber echt zufrieden mit dem vierten Platz."

Nach Sprüngen auf 136,5 und 139,5 Meter musste Eisenbichler mit der Blechmedaille vorlieb nehmen. Tande setzte sich in einem hochklassigen Wettbewerb mit Weiten von 138 und 142 Metern vor Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen, der 135,5 und 143 Meter weit sprang, und Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich durch. "Ich bin sehr glücklich mit Markus. Es war ein toller Tag für ihn. Die anderen waren einfach einen Tick besser", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

In der Gesamtwertung übernahm Stoch nach zwei von vier Wettbewerben mit 591,2 Punkten die Führung vor Kraft (590,4), der die Tournee bereits vor zwei Jahren gewinnen konnte. Dritter ist jetzt Tande (584,6), Eisenbichler folgt mit 572,0 Zählern auf Rang vier. Am Mittwoch geht es mit dem dritten Springen in Innsbruck weiter. "Ich versuche, weiter mein Zeug zu machen und werde nicht locker lassen", versprach Eisenbichler.

Vor 20 000 Fans an der ausverkauften Großen Olympiaschanze unweit der Zugspitze und einem Millionen-Publikum vor den Fernsehgeräten zeigte Eisenbichler keine Nerven und hielt dem Druck stand. Die Zusammenarbeit mit einem Psychologen vor zwei Jahren machte sich dabei bezahlt. "Wenn ich merke, dass ich nervös werde, habe ich verschiedene Techniken, um mich zu beruhigen", hatte der Bundespolizist aus dem bayerischen Siegsdorf schon vor der Tournee verraten.

Nach seinem Sieg in der Qualifikation saß der 25-Jährige im ersten Durchgang erstmals als letzter Springer auf dem Balken. "Das war cool", berichtete er. Mit seinem Satz auf 136,5 Meter, der ihn auf Rang vier brachte, war er nicht einmal richtig zufrieden. "Ich habe ein bisschen gemurkst", sagte Eisenbichler. Auch der zweite Versuch war nicht optimal, obwohl es noch einmal drei Meter weiter ging. "Es sind noch kleine Fehler drin", analysierte Schuster.

Dennoch ist Eisenbichler endgültig aus dem Schatten von Severin Freund getreten, der mit Sprüngen auf 128,5 und 131,5 Meter als 21. erneut eine Enttäuschung verkraften musste. "Das Leben eines Skispringers ist manchmal bescheiden", sagte der Weltmeister. Trost gab es von Ehefrau Caren, die wie Freunds Eltern an der Schanze mitfieberte.

Trotz seiner Formkrise ließ sich Freund die Laune nicht vermiesen. "Dafür macht es bei den Tourneestationen einfach zu viel Spaß", sagte der 28-Jährige. Sein Rezept für 2017: "Manchmal ist es einfach so, dass das einzige was weiterhilft, die Geduld ist. Und die Sachen weiter zu machen und zu forschen, wann endlich der richtige Schlüssel gefunden ist, dass es einen wirklich mal einen Schritt nach vorne wirft."

Dieses Erlebnis hatte Stephan Leyhe am Neujahrstag. Sprünge auf 135,5 und 134 Meter katapultierten ihn auf Rang acht - das beste Weltcupergebnis seiner Karriere. "Für ihn freut es mich sehr", gratulierte Schuster.

Auch Andreas Wellinger als 13. und Richard Freitag auf Rang 15 starteten ordentlich ins neue Jahr. "So ganz geht der Knoten noch nicht auf, aber er löst sich langsam. So macht Skispringen auf jeden Fall mehr Spaß. Ich bin auf dem richtigen Weg", stellte Wellinger fest.

