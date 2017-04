Der FC Bayern muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid auf den verletzten Robert Lewandowski verzichten.

Wegen seiner am Wochenende beim 4:1 gegen Borussia Dortmund erlittenen Schulterprellung steht der 28 Jahre alte Torjäger nicht im Kader für den Königsklassen-Schlager am Mittwochabend in München.