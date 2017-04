Liverpool. Sadio Mané (8. Minute), Philippe Coutinho (31.) und Divock Origi (60.) sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg im prestigeträchtigen Merseyside-Derby. Everton gelang durch Matthew Pennington (28.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Die Reds, bei denen auch der deutsche Nationalspieler Emre Can und der ehemalige Schalker Joel Matip überzeugten, haben damit seit 13 Liga-Spielen nicht mehr gegen die Toffees verloren. In der Premier-League-Tabelle kann Liverpool am Sonntag wieder auf Platz vier zurückfallen, falls Manchester City, das zwei Punkte weniger hat, beim FC Arsenal gewinnt.

dpa