Stuttgart. Bei ihrem Premieren-Auftritt nach ihrer Dopingsperre trennen Weltklasse-Tennisspielerin Maria Scharapowa nur noch zwei Siege vom vierten Titel in Stuttgart.

Die 30 Jahre alte Russin zeigte erneut eine souveräne Vorstellung und zog mit einem 6:3, 6:4 gegen Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland ins Halbfinale ein. Gegen Kerber-Bezwingerin Kristina Mladenovic hat Scharapowa in der Vorschlussrunde am Samstag die Chance, das Endspiel zu erreichen. 2012, 2013 und 2014 hatte sie das Event gewonnen.

"Es ist eine große Gelegenheit. Ich genieße es wirklich, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin fokussiert auf den Moment", sagte Scharapowa. Sie habe sich beim dritten Sieg in drei Tagen noch einmal verbessert. Den bisher einzigen Vergleich mit der Französin Mladenovic, die sich mit 6:3, 6:2 gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien behauptete, hat Scharapowa für sich entschieden. Angelique Kerber hatte gegen Mladenovic den Kürzeren gezogen und somit ein mögliches Halbfinal-Duell mit Scharapowa früh verpasst.

Die Sperre der Russin wegen Meldonium-Missbrauchs war von 24 auf 15 Monate verringert worden. Vereinzelten Fragen nach Medikamenten und ihrem behandelnden Arzt wich sie in den Tagen in Stuttgart aus, beim Thema Doping wurde sie einsilbiger als bei Fragen nach ihrem sportlichen Auftritt. Die Veranstalter hatten die dreimalige Turniersiegerin mit einer umstrittenen Wildcard ausgestattet, weil sie erst am Montag wieder in der Weltrangliste erscheinen wird. Bei der bisher gezeigten Form dürfte sich das Thema Wildcards auch für große Turniere bald erledigt haben. "Das war nicht das Ziel für diese Woche", behauptete Scharapowa.

In dem Spanier Rafael Nadal und Roger Federer sind bereits zwei Tennis-Stars in diesem Jahr erfolgreich zurückgekehrt, allerdings nach Verletzungssorgen. Auch Scharapowa könnte schnell wieder eine Favoritenrolle übernehmen, steht nach dem Dopingfall aber in einem anderen Licht. "Ich würde es lieben, in dieser Kategorie zu sein", meinte Scharapowa über den Vergleich mit Nadal und Federer.

Gegen Kontaveit wurde es anders als in den beiden vorangegangenen Partien für Scharapowa im ersten Satz nicht eng. In kritischeren Momenten überzeugte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin mit ihrem Aufschlag und ihrer Vorhand. Eine 5:2-Führung im zweiten Satz reichte ihr gegen die Weltranglisten-73. dann aber nicht zum schnellen Matchgewinn. Zwei Spiele gab sie noch ab, ehe sie nach 83 Minuten ihren ersten Matchball nutzte.

Am Abend spielt auch Vorjahresfinalistin Laura Siegemund um den Halbfinaleinzug. Nach zwei Siegen trifft die Fed-Cup-Spielerin auf die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova aus Tschechien. Siegemund ist die einzige verbliebene Deutsche.

dpa