Schonach. Er gewann in 28:14,0 Minuten vor dem Österreicher Wilhelm Denifl und seinem ärgsten Konkurrenten Johannes Rydzek. Der war im Zielspurt auf Frenzel aufgefahren und gestürzt. Somit geht Frenzel mit einem Vorsprung von 54 Punkten in den letzten Wettbewerb am Sonntag. Dem Sachsen, der seinen fünften Gesamtweltcupsieg in Serie perfekt machen kann, reicht dann bei einem möglichen Rydzek-Sieg Platz vier.

dpa