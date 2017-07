Galoppsport und Kultur in Bad Harzburg

Bad Harzburg. am Traditionsstandort Bad Harzburg werden während der 138. Rennwoche nicht nur zahlreiche Wettkämpfe auf dem Geläuf ausgetragen, es gibt auch ein buntes Rahmenprogramm – mit einem Open-Air-Konzert am 25. Juli unter dem Motto „Galopp meets Pop“. Unter anderem treten dort Vanessa Mai, Glasperlenspiel und Stefanie Heinzmann auf.

„Unser Team ist hochmotiviert und freut sich schon“, sagte Rennvereinspräsident Stephan Ahrens vor der Veranstaltung, die sechs Renntage bis zum 30. Juli umfasst. Dabei müssen sich die Galoppsportfans gleich an den beiden Auftakttagen mit ungewohnten Zeiten anfreunden. Am Freitag ist der erste Start bereits um 11.55 Uhr, das letzte Rennen ist gegen 15 Uhr vorgesehen. „Wir wollten neue Wege gehen“, sagte Ahrens. Abends findet im VIP-Zelt auf dem Rennvereinsgelände noch ein Krimi-Dinner statt: „Es wird also den ganzen Tag etwas geboten.“ Die Trainer und Besitzer stören sich am ungewohnten Tagesablauf nicht, für die acht Rennen haben sie 79 Pferde gemeldet.

Das Kontrastprogramm folgt schon einen Tag später mit dem Sommernachtsrenntag am Sonnabend. Beginn der Veranstaltung ist um 16.15 Uhr, das letzte Rennen soll gegen 20.55 Uhr gestartet werden.

Höhepunkte: die Seejagdrennen am Sonntag

Die sportlichen Höhepunkte sind die Seejagdrennen am Sonntag. Diese Wettbewerbe über Hindernisse werden nur noch auf wenigen deutschen Galopprennbahnen angeboten. Zudem stehen am Donnerstag, 27. Juli, zwei Hürdenrennen auf dem Programm. Eine weitere Besonderheit bieten die Super-Handicaps, außergewöhnlich hoch dotierte Basisrennen. Diese sollen morgen und am 29. Juli als Ausgleich II, III und IV über 1850 Meter ausgetragen werden. Die Dotierung liegt einheitlich bei 20 000 Euro, das lohnt sich für Trainer und Besitzer, da bei diesen Wettkämpfen in der Regel Preisgeld in vierstelliger Höhe ausgelobt ist. Voraussichtlich an jedem Renntag wird eine Viererwette angeboten.

An den ersten drei Renntagen sind aus Hannover nur Hans-Jürgen Gröschel und Hans-Joachim Stolberg, sein Trainerkollege von der Alten Bult, mit Pferden in Bad Harzburg am Start – im Wesentlichen in kleineren Rennen.

Die Renntage: 21., 22., 23. (Beginn gegen 14 Uhr), 27. (15 Uhr), 29. und 30. Juli (jeweils 14 Uhr). Eintrittspreise: Tageskarte 6 Euro (ermäßigt 5), Meetingkarte 24 Euro (20), zusätzlich 3 Euro Parkgebühr. Anreise: Über die Autobahn 7 (bis Ausfahrt Derneburg/Salzgitter) sowie die Bundesstraßen 6 und 4 nach Bad Harzburg.

Von Carsten Schmidt