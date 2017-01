La Jolla. Ein straffes Programm für den US-Amerikaner, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Rückenproblemen ausgebremst worden war. Der Altstar gibt sich aber angriffslustig. "Wenn es meinem Rücken gut geht, weiß ich, dass ich gut spielen kann", sagt er.

Wegen zwei Operationen konnte der ehemalige Weltranglisten-Erste zwischen August 2015 und Dezember 2016 überhaupt kein einziges Turnier bestreiten. Kurz vor dem Jahreswechsel kehrte er dann bei seinem eigenen Einladungsturnier auf den Bahamas auf den Golfplatz zurück.

Nun folgt für den 41-Jährigen Turnier auf Turnier. Los geht's für den 14-maligen Majorsieger von Donnerstag bis Sonntag in La Jolla nahe San Diego. Danach jettet Woods zu einem European-Tour-Event in Dubai, ehe er vom 16. bis 19. Februar in Los Angeles abschlägt. Eine Woche später wird Woods dann beim Turnier in Palm Beach Gardens in Florida antreten.

Woods urteilt sogar: "Wenn ich mich gut fühle, kann ich punkten und Golfturniere gewinnen." Sein letzter Sieg liegt allerdings schon lange zurück - ganze dreieinhalb Jahre.

dpa