Frankfurt/Main. Nach der gescheiterten Olympia-Qualifikation im Januar des vergangenen Jahres hatte der 32 Jahre alte Diagonalangreifer eigentlich eine Pause von zwei Jahren im Nationalteam erklärt. In Moers leben die Frau und die beiden Töchter von Grozer, der zuletzt mit Fudan University Shanghai chinesischer Meister wurde.

Neben Grozer steht auch Kapitän Jochen Schöps (Resovia Rzeszów) nach einer langwierigen Schulterverletzung im 30-Mann-Kader für diesen Sommer. Der erste Lehrgang unter dem neuen Nationaltrainer Giani beginnt am 2. Mai im Bundesleistungszentrum Kienbaum, ehe sich die Mannschaft ab Mitte Mai in Bochum auf die WM-Qualifikation vorbereitet. In Lyon treffen die Deutschen auf Europameister Frankreich, die Ukraine, Aserbaidschan, Island und die Türkei. Nur der Sieger ist direkt bei der WM 2018 in Bulgarien und Italien dabei.

dpa