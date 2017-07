Hamburg. Deutsche Basketballer sind in der NBA immer begehrter: Nach dem Wechsel von Maximilian Kleber vom FC Bayern München zu den Dallas Mavericks um Veteran Dirk Nowitzki stehen nun schon vier deutsche Profis in den USA unter Vertrag. Daniel Theis wird, Isaiah Hartenstein will bald folgen.

Kleber freut sich schon auf das Engagement bei den Texanern und seinen neuen Teamkollegen Nowitzki, "da ich in Dirk den wohl besten Mentor habe, den man sich vorstellen kann", wurde Kleber, der ebenso wie sein 39 Jahre altes großes Vorbild aus Würzburg stammt, auf der Bayern-Homepage zitiert.

Eine Einsatzgarantie hat Flügelspieler Kleber aber noch lange nicht. Nach Informationen des US-Senders ESPN hat sich der 25-Jährige mit dem Ex-Meister aus Texas auf einen nur teilweise garantierten Minimalvertrag über zwei Jahre geeinigt. Damit könnten die Mavs den Deutschen noch vor Saisonbeginn kostengünstig wieder aussortieren, sollte er in der Vorbereitungsphase nicht überzeugen. Für Kleber geht mit der Möglichkeit, in der besten Basketball-Liga der Welt zu spielen dennoch "ein Kindheitstraum" in Erfüllung.

Superstar Nowitzki hat erst kürzlich einen neuen Zweijahresvertrag bei den Mavericks unterschrieben und geht nunmehr in seine 20. NBA-Saison. Regisseur Dennis Schröder läuft seit 2014 für die Atlanta Hawks auf und ist dort in der vorigen Saison in die Rolle des Stamm-Spielmachers hineingewachsen. Der Ex-Münchner Paul Zipser spielt seit dem vergangenen Jahr für die Chicago Bulls und hat sich im Saisonverlauf seine Einsatzzeiten erkämpft.

Aus dem Quartett könnte vor dem Saisonstart am 17. Oktober noch ein halbes Dutzend werden. Der Wechsel des bisherigen Bambergers Daniel Theis zu Rekordmeister Boston Celtics ist nur noch Formsache. Und bei der noch bis zum 17. Juli in Las Vegas stattfindenden Sommerliga der NBA kämpft Isaiah Hartenstein um einen Platz im Kader der Houston Rockets.

Schröder und Theis sind bis zum 2. August von der EM-Vorbereitung der deutschen Basketballer freigestellt. Vor seinem zweiten NBA-Jahr läuft Zipser derzeit für die Chicago Bulls in der Summer League auf. Er befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Schröder, der vor einem Jahr aufgrund der Saison-Vorbereitung mit den Hawks auf den Nationalmannschaftssommer verzichtete.

Kleber gehört noch zu den 17 Spielern, die Bundestrainer Chris Fleming für das Turnier vom 31. August bis 17. September nominiert hat. Die deutsche Auswahl tritt in der Vorrunde in Israels Metropole Tel Aviv an, danach müsste sie in die Türkei reisen.

dpa