Kohlschreiber gewinnt zum zweiten Mal in Kitzbühel

Kitzbühel. Für Kohlschreiber war es nach 2015 der zweite Erfolg bei dem Sandplatzturnier in Österreich, 2012 hatte er das Endspiel bei dem mit gut 540 000 Euro dotierten ATP-Turnier verloren.

Der deutsche Tennis-Profi feierte damit den achten Einzeltitel seiner Karriere. Zuletzt hatte er in 2016 in München triumphiert, wo er insgesamt schon dreimal den Titel holte. Vergangene Woche hatte Kohlschreiber beim Turnier in Hamburg noch im Halbfinale gegen Florian Mayer wegen einer Blessur aufgeben müssen. Für ihn war es die zweite Finalteilnahme der ATP-Saison nach Marrakesch im April. In Marokko hatte er gegen den Kroaten Borna Coric verloren.

