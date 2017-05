Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins die erste Niederlage in der NHL-Playoff-Serie gegen die Washington Capitals kassiert.

Der amtierende Stanley-Cup-Sieger verlor nach Verlängerung mit 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) und führt in der "Best-of-Seven"-Serie nur noch mit 2:1. Am Mittwoch (Ortszeit) steigt Spiel vier erneut in Pittsburgh.