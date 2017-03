Dortmund. BUNDESTRAINER: Joachim Löw dürfte in diesem Jahr seinen 100. Sieg als Bundestrainer feiern. In den bislang 143 Spielen als Chefcoach gab es 95 Siege, 25 Unentschieden und 23 Niederlagen. Allein Sepp Herberger, der Weltmeister-Trainer von 1954, hat mit der Nationalmannschaft mehr Partien bestritten als Löw (167 Spiele).

ENGLAND: Die Bilanz gegen den Weltmeister von 1966 ist negativ. Von 34 Vergleichen konnte Deutschland zwölf gewinnen. 16 Partien wurden jedoch verloren. Nur sechsmal gab es keinen Sieger. Das letzte Duell liegt knapp ein Jahr zurück: Am 26. März 2016 gab es in Berlin eine 2:3-Niederlage. Toni Kroos und Mario Gomez schossen das DFB-Team bei dem Test im Olympiastadion mit 2:0 in Führung. Harry Kane, Jamie Vardy und Eric Dier wendeten in der zweiten Spielhälfte die Partie zugunsten der damals noch von Roy Hodgson trainierten Engländer.

ABSCHIED: Lukas Podolski soll in der Dortmunder Arena zum letzten Mal im Nationaltrikot laufen. Der 31 Jahre alte Weltmeister hat in seinen bislang 129 Partien 48 Tore erzielt. Mehr Länderspiele als Podolski haben nur Lothar Matthäus (150) und Miroslav Klose (137) bestritten.

KADER: Timo Werner vom Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig ist der einzige Feldspieler ohne Länderspieleinsatz im 24-köpfigen DFB-Kader. Der 21-Jährige könnte der 87. Debütant in der Amtszeit von Bundestrainer Löw werden. Auch Torhüter Kevin Trapp, der für den angeschlagenen Kapitän Manuel Neuer nachnominiert wurde, wartet noch auf sein Debüt. Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid könnte im Klassiker gegen England sein 75. Länderspiel bestreiten.

TORJÄGER: Lukas Podolski ist mit 48 Toren der erfolgreichste Akteur im aktuellen DFB-Aufgebot. Dahinter folgen Thomas Müller (36) und Mario Gomez (29.). Die meisten Länderspieltore für Deutschland erzielten Miroslav Klose (71) und Gerd Müller (68).

dpa