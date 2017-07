London. Garbine Muguruza (23) hat zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere den Titel in Wimbledon gewonnen. Die Spanierin besiegte Venus Williams in zwei Sätzen (7:5 und 6:0). Williams verpasste so ihren sechsten Wimbledon-Titel und musste sich der 14 Jahren jüngeren Konkurrentin nach 77 Minuten auf dem Platz geschlagen geben.

Muguruza heimste damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2016 ein.

Von RND/sos