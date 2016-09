New York. Der Tennis-Olympiasieger aus Großbritannien unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Japaner nach knapp vier Stunden 6:1, 4:6, 6:4, 1:6, 5:7.

Murray verpasste damit auch die Chance, als erst vierter Spieler überhaupt nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic in einem Jahr alle vier Endspiele bei den Grand-Slam-Turnieren zu erreichen.

Nishikori stand 2014 in New York im Finale und verlor gegen den Kroaten Marin Cilic. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft der 26-Jährige am Freitag auf den Schweizer Stan Wawrinka. Der 31-Jährige stoppte im zweiten Match der Night Session die Erfolgsserie des früheren Turniersiegers Juan Martin del Potro. Der 31 Jahre alte Schweizer gewann nach 3:13 Stunden um kurz vor halb zwei Ortszeit gegen den Argentinier 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2.

dpa