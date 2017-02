Dallas. Dank eines 12:0-Laufs am Ende der Partie haben die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga NBA nur noch zwei Siege Rückstand auf Playoff-Platz acht. Nowitzki kam in 26 Minuten auf acht Punkte und zwölf Rebounds. Top-Scorer war Seth Curry mit 29 Zählern.

Ein starker Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks zu einem 114:98 (51:47) bei den Boston Celtics geführt. Der Braunschweiger erzielte 21 Punkte und war damit bester Schütze der Hawks. Atlanta rangiert weiter auf Rang fünf im Osten.

dpa