NBA: Zwölfte Niederlage für Nowitzki und Dallas Mavericks

Oklahoma City. Nowitzki konnte in 20 Minuten mit fünf Zählern nicht überzeugen. Maxi Kleber kam in acht Minuten Einsatzzeit auf zwei Zähler. Bester Werfer der Partie wurde Thunder-Star Paul George mit 37 Punkten.

Mit dem zwölften Sieg in Serie bleiben die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis das Team der Stunde in der Nordamerika-Liga. Gegen die Toronto Raptors gewannen die Celtics ohne den angeschlagenen Top-Star Kyrie Irving knapp mit 95:94 (44:49) und sind mit 12:2-Siegen das derzeit beste NBA-Team. Theis kam in 17 Minuten auf zwei Punkte, holte allerdings acht Rebounds.

dpa