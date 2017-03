Sofia. Spas Delew erzielte beide Tore für die Gastgeber (5./20. Minute).

Die Niederlande liegen damit in der Gruppe A schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter Frankreich. Die Franzosen gewannen beim Außenseiter Luxemburg mit 3:1 (2:1). Olivier Giroud (28./77.) und Antoine Griezmann (37./Foulelfmeter) trafen für den Favoriten. Aurélien Joachim konnte - ebenfalls durch Foulstrafstoß - ausgleichen (34.).

Die Niederlande sind mit sieben Punkten in der stark besetzten Gruppe A nun nur Vierter hinter Frankreich (13 Punkte), Schweden (10) und Bulgarien (9). Der Europameister von 1988 muss sich deshalb um seine Teilnahme an der WM in Russland im kommenden Jahr Sorgen machen. Die Niederlande hatten schon die EM 2016 in Frankreich verpasst.

Schweden schaffte zuvor einen souveräner Heimerfolg. Die Skandinavier besiegten Weißrussland mit 4:0 (1:0). Angreifer Emil Forsberg von Bundesligist RB Leipzig traf dabei zweimal.

