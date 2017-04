Nürnberg. In der Best-of-seven-Serie steht es damit nur noch 3:2 nach Siegen für die Niedersachsen, die am Dienstag (19.30 Uhr) wieder vor eigenem Publikum den noch notwendigen vierten Erfolg sichern können. Gewinnt Nürnberg erneut, wäre ein siebtes und entscheidendes Halbfinalspiel am kommenden Freitag notwendig.

Der Vorrundendritte aus Nürnberg machte im fünften Spiel der Serie vor 7672 Zuschauern von Beginn an Druck und ging durch Marco Pfleger (6. Minute) in Führung. Zudem überzeugte im Tor der Franken Nationaltorhüter Andreas Jenike, der diesmal den Vorzug vor Jochen Reimer bekam. Im Mitteldrittel erhöhte erneut Pfleger (24.), nur 86 Sekunden später traf Philippe Dupuis (26.) nach einer tollen Einzelleistung zum 3:0.

Wie so oft in den vergangenen Spielen kam Wolfsburg aber noch einmal zurück: Philip Riefers (32.) verkürzte noch im zweiten Abschnitt. Diesmal jedoch zeigte sich Nürnberg abgeklärter. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Jesse Blacker (41.) für die Entscheidung.

dpa