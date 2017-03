Schon vor seinem 130. und letzten Länderspiel hat sich Lukas Podolski für "13 geile Jahre" in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bedankt.

"Wenn ich das hier so sehe, würde ich am liebsten jedem die Hand geben und persönlich "Danke" sagen", schwärmte der 31-Jährige vor dem Anpfiff des Testspiel-Klassikers gegen England in Dortmund.