Scharapowa gewinnt erstes Tennis-Match nach Verletzung

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat sich nach überstandener Verletzung mit einem Sieg zurückgemeldet.

Die Russin gewann beim WTA-Turnier in Stanford 6:1, 4:6, 6:0 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady und zog bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open in das Achtelfinale ein.