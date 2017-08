London. 83 Meter waren gefordert.

Vetter führt mit seinem deutschen Rekord von 94,44 Metern, den er am 11. Juli in Luzern aufstellte, auch die Saisonliste der weltbesten Speerwerfer an. In der zweiten Qualifikationsgruppe sind ab 21.35 Uhr auch Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann dabei.

dpa