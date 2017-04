Dortmund. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr detonieren drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus des BVB. Wie die Polizei später bekannt gibt, waren die Sprengsätze in einer Hecke versteckt. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft. Alle aktuellen Ereignisse aus Dortmund können Sie in unserem Liveblog verfolgen. Die Geschehnisse von Dienstagabend können Sie in unserem Minuten-Protokoll noch einmal nachlesen.

Am Dienstagabend explodierten am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund drei Sprengsätze. Ein Spieler und ein Polizist wurden teils schwer verletzt. Zur Bildergalerie

Von RND/are/dpa