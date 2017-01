London. Michael van Gerwen konnte es gar nicht erwarten und riss dem Veranstalter beinahe die Trophäe aus den Armen. Nach seinem zweiten Weltmeister-Titel jubelte der niederländische Darts-Superstar ausgelassen. Der 27-Jährige bezwang Titelverteidiger Gary Anderson im Finale am Montagabend deutlich mit 7:3 und entthronte den Schotten, der 2015 und 2016 im Alexandra Palace triumphiert hatte.

„Der Kerl ist einfach zu gut“

In einer nur zu Beginn packenden Partie setzte sich der Weltranglistenerste nach gut eineinhalb Stunden durch und darf sich über ein Preisgeld von umgerechnet circa 410.000 Euro freuen. Für van Gerwen war es der 26. Titel in der laufenden Saison, die mit der WM endet.

„Ich bin total glücklich, es ist total wunderbar“, jubelte der neue Weltmeister mit seinem rund 20 Kilogramm schweren Pokal im Arm. „Ich musste mein absolutes A-Game zeigen, um bestehen zu können“, fügte van Gerwen an. Anderson zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte anerkennend: „Der Kerl ist einfach zu gut.“

Die beiden besten Darts-Spieler der Welt lieferten sich von Beginn an eine hochklassige und abwechslungsreiche Partie. In den ersten vier Sätzen musste jeweils das fünfte und letzte Leg die Entscheidung über den Satzgewinn herbeiführen. Anderson gelang ein frühes Break zum 2:1, doch „Mighty Mike“ schaffte sofort einen Konter und warf 86 Punkte zum 2:2-Ausgleich aus. Van Gerwen und Anderson punkteten stark, hatten aber beide ihre Probleme mit dem Auswerfen.

Drei Bestmarken und ein Flitzer

„Ich habe Michael noch nie schlecht spielen sehen“, hatte Anderson bereits vor dem Finale betont. Am Montag zeigten dann beide ihre beste Leistung. Mit gemeinsam 42 Aufnahmen von 180 Punkten sorgten die Rivalen für einen Rekord - Anderson traf 22 Mal das Maximum und sorgte damit für eine weitere Bestmarke. Die Gesamtausbeute des bestmögliche Scores mit drei Darts innerhalb des Turniers stieg damit auf 708 – ebenfalls neuer Rekord.

Schon nach fünf Sätzen hatten sowohl van Gerwen als auch Anderson zehnmal die bestmögliche Aufnahme von 180 Punkten geworfen. Der Niederländer wurde im Verlauf der Partie aber immer stärker und zog auf 5:2 davon. Der schottische Ex-Champion konnte dem Tempo van Gerwens in den Sätzen fünf bis sieben nicht mehr standhalten und geriet ins Hintertreffen. Der immer stärker werdende Niederländer hingegen war nicht mehr zu bremsen - auch ein Flitzer, der die Siegertrophäe kurzzeitig entführen wollte, verunsicherte van Gerwen nur kurz.

Sechsstelliger Trost für Anderson

Für ihn ist der Titel ein besonders wertvoller. Schon in den beiden vergangenen Jahren war „MvG“ bei der WM als hoher Favorit gehandelt worden und scheiterte dann vorzeitig. In dieser Saison nun gewann er nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern bezwang auf dem Weg zum Pokal auch Anderson und Raymond van Barneveld (Niederlande), die ihm in den Vorjahren schmerzliche WM-Niederlagen zugefügt hatten. Vize-Champ Anderson darf sich immerhin mit einem Preisgeld von umgerechnet rund 188.000 Euro trösten.

Von dpa/RND/zys