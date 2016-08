Riga. Franz Reindl gibt es unumwunden zu: Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht bei der Olympia-Qualifikation von Donnerstag bis Sonntag in Riga enorm unter Druck.

Mit der nominell vielleicht besten Auswahl seiner Historie will und muss der ehemalige Krisen-Verband die Rückkehr zu Olympia schaffen. Nach der 2013 erstmals überhaupt verpassten Qualifikation übernahm der frühere Nationalspieler und Bronzemedaillengewinner von 1976 Reindl die DEB-Führung vom glücklosen Uwe Harnos. Mit Reformen und neuem Personal im Verband war zuletzt auch sportlich ein deutlicher Aufwärtstrend zu spüren. Im dpa-Interview warnt Reindl aber vor einem erneuten Scheitern.

Finden die Winterspiele 2018 wieder mit einem deutschen Eishockey-Männerteam statt?

Franz Reindl: Das ist unsere Vision, die müssen wir in Riga jetzt erfüllen. Das ist extrem wichtig. Nicht nur für die Spieler selbst, sondern für die gesamte Sportart. Ich bin kein Hellseher, aber wir sind hervorragend vorbereitet. Nur das allein führt nicht zu Siegen.

Mit sieben NHL-Spielern ist diesmal ungewöhnlich viel Qualität dabei. Ist das vielleicht die stärkste deutsche Auswahl überhaupt?

Reindl: Es ist sicherlich eine der stärksten Auswahlen, die wir jemals hatten. Aber im Mannschaftssport muss halt einfach mehr passen. Da geht es nicht nur um die Aufstellung. Die Mannschaft muss aufeinander abgestimmt sein. Schon bei der WM hat die Mannschaft super zusammen gepasst. Ich hoffe, dass sie sich jetzt wieder findet.

Ist die Qualifikation mit dieser Mannschaft Pflicht?

Reindl: Die Zuversicht ist da, aber nur einer von vier wird es schaffen. Als Realist weiß ich, dass es auf die Tagesform ankommt. Da geht ein Puck vielleicht nur mal an den Pfosten und dann ist es vorbei. Aber die Vorbereitung war gut, die besten Spieler sind hier – wir haben alles getan. Ob es reicht, werden wir sehen.

Die Voraussetzung ist also deutlich besser als 2013, als die Qualifikation in Bietigheim verpasst wurde?

Reindl: Hundertprozentig, ja.

Sollte es wieder nicht reichen, müssen sie dann zum Rapport bei ihrem Spezi Alfons Hörmann und dem DOSB? Der hat deutliche Worte in Richtung nicht so erfolgreicher Verbände in Rio gefunden ...

Reindl: Nein. Wir müssen es ja auch für uns schaffen. Es ist zunächst einmal nicht nur für den DOSB, sondern für uns wichtig. Der DOSB weiß auch, dass wir alles gemacht haben. Wir haben den Verband umgekrempelt, haben alles auf den Kopf gestellt, Visionen und Pläne entwickelt. Da ist schon wahnsinnig viel passiert in den letzten zwei Jahren und das wird auch anerkannt. Und deswegen wird Eishockey auch unterstützt, ob vom DOSB oder dem Bundes-Innenministerium. Da können wir uns nicht beklagen.

Gäbe es wieder Einbußen bei den Fördermitteln, wenn Olympia erneut verpasst würde?

Reindl: Zunächst wird der Männerbereich bekanntlich nicht gefördert. Natürlich hätten wir dann einen Meilenstein, den wir fest vereinbart haben, nicht erfüllt. Ob dieser eine Mosaikstein dann so viel Auswirkung auf die Nachwuchsförderung hätte, müssten wir sehen.

Also wäre ein Scheitern einfach nur ein Rückschritt?

Reindl: Kein Rückschritt, aber ein Rückschlag. Wir gehen ja trotzdem nach vorne. Es wäre keine Katastrophe, aber ein Rückschlag für all unsere Bestrebungen. Ich habe auch den Spielern gesagt, dass es um mehr geht, als das persönliche Ziel, Olympia zu erreichen. Es geht um Nachwuchsziele, um das Eishockey-Image, um die Öffentlichkeitsarbeit dafür – bei Olympia geht es eben um mehr. Deswegen ist der Druck für uns als Verband und die Eishockey-Familie auch groß. Ich bin sowieso der Meinung: Eine Sportart muss einfach bei Olympia dabei sein.

Ist es nicht eine seltsame Situation, dass die NHL-Spieler hier wieder für die Olympia-Rückkehr sorgen sollen, aber gar nicht wissen, ob die NHL 2018 für Olympia überhaupt wieder pausiert?

Reindl: Die Spieler haben nur ein Ziel: Sie wollen dahin.

Sie sind Mitglied in wichtigen Gremien des Weltverbandes IIHF. Wie laufen die Verhandlungen über eine Olympia-Teilnahme der NHL?

Reindl: Man ist in massiven Gesprächen. Das macht IIHF-Präsident René Fasel selbst mit dem IOC und der NHL.

Aber die Einigung muss doch mit der NHL erfolgen ...

Reindl: Bevor man mit der NHL final sprechen kann, müssen erstmal die Voraussetzungen geschaffen sein. Da geht es um Anreise, Abreise, Versicherung. Das kostet ein Vermögen. Da ist die Frage: Wer zahlt das alles? Das IOC oder die IIHF? Ich beneide René wahrlich nicht.

Was sagt ihr Gefühl? Sind 2018 die besten Spieler dabei?

Reindl: Ich glaube schon, dass es möglich ist.

Obwohl der südkoreanische Markt uninteressant für die NHL ist?

Reindl: Aber auszusteigen kann auch keine Lösung sein, denn China 2022 ist wieder ein Markt. Und eine Pause - also nur in Pyeongchang nicht zu spielen - das macht ja auch keinen Sinn. Das grundsätzliche Interesse aller ist erstmal teilzunehmen.

Es sind sieben NHL-Spieler im deutschen Team. Kann Leon Draisaitl dadurch befreiter aufspielen? Bei der WM hatte man den Eindruck, er setze sich zu sehr unter Druck als vermeintlich bester Spieler.

Reindl: Er hatte auch eine lange Saison hinter sich, musste viele Eindrücke erstmal verarbeiten und hatte dann bei der WM noch einmal einen ganz eigenen neuen Eindruck. Das ist nicht so einfach für so einen jungen Spieler. Wir haben dafür Verständnis. Hier in der Mannschaft fühlt er sich wohl. Da ist er umgeben von perfekten Spielern und einer guten Aura.

Der frühere Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg ist seit 2010 erstmals wieder dabei. Welche Bedeutung hat das für das Team?

Reindl: Das ist einfach eine Verstärkung. Ich bin froh, wenn ich so jemanden begrüßen darf. Das ist eine echte Bereicherung. Die ganze Aura, die er hat, das ist einfach super.

Marco Sturm ist jetzt ein Jahr Bundestrainer. Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Reindl: Seine Entwicklung ist enorm. Er tritt jetzt noch mehr als Coach auf. Er ist mit der großen Aufgabe in seine Rolle hinein gewachsen. Jetzt ist er der Headcoach, der Bundestrainer. Die Stufe hat er genommen. Er hat sich seinen Staff aufgebaut und bereitet alles ganz akribisch vor.

Können sie sich eine Vertragsverlängerung vorstellen?

Reindl: Mit der Olympia-Qualifikation verlängert sich der Vertrag automatisch. Über mehr brauchen wir jetzt noch nicht zu reden.

ZUR PERSON: Franz Reindl (61) ist seit 2014 Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Der frühere Nationalspieler gewann 1976 in Innsbruck bei Olympia sensationell die Bronzemedaille. Nach seiner aktiven Karriere machte er als Funktionär Karriere und gilt inzwischen als einer der größten Strippenzieher im deutschen Sport. Reindl hat unter anderem ein hervorragendes Verhältnis zu DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Auch in der internationalen Eishockey-Szene ist Reindl bestens vernetzt. Der Garmischer sitzt unter anderem im Vorstand des Weltverbandes IIHF.

