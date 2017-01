Der beste deutsche Profi Max Hopp setzt sich für die Aufnahme von Darts in das Programm der Olympischen Spielen ein.

"Das wäre super! Darts sollte unbedingt olympisch werden, das würde der Sportart sehr helfen", sagte der 20 Jahre alte Hesse dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei der vergangenen WM in London war Hopp in der zweiten Runde klar am Belgier Kim Huybrechts gescheitert.