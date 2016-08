Rio de Janeiro. Wie der Gerichtshof in Rio de Janeiro mitteilte, dürfe der 71-Jährige aber vorerst das Land nicht verlassen, Hickey musste daher seinen Reisepass abgeben. Er war fast zwei Wochen in Haft.

Ihm wird die Verwicklung in einen Schwarzmarkthandel mit Olympiatickets in Millionenhöhe vorgeworfen - die genauen Indizien und Anschuldigungen sind aber unklar. Laut Behörden kann ihm - sollte sich der Verdacht erhärten - eine mehrjährige Haftstrafe in Brasilien drohen. Er war am 17. August in einem Hotel in der Nähe des Olympiaparks im Stadtteil Barra von den Behörden festgenommen worden. Sie warfen ihm noch einen Fluchtversuch vor, weil er in einem anderen Zimmer als von ihm gebucht aufgespürt wurde.

dpa