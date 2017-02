Lausanne. Gewählt wird die Olympia-Gastgeberstadt für 2024 am 13. September im peruanischen Lima. Die Kandidatur Hamburgs für die Spiele in acht Jahren war am Widerstrand der Bevölkerung gescheitert.

"Dies ist einer der wichtigsten Meilensteine ​​für die Kandidatenstädte und für den IOC", sagte Frank Fredericks, der Vorsitzende der IOC-Evaluierungskommission. Er wird nun mit seiner Kommission im April und Mai die drei Bewerberstädte besuchen, um die vorgelegten Konzepte vor Ort zu überprüfen. Für jede Visite sind drei Tage vorgesehen.

dpa