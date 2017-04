Windsor. Das teilte der Veranstalter des Turnieres vor dem königlichen Schloss mit.

Der 59 Jahre alte Skelton hat in seiner langen Karriere zahlreiche Medaillen gewonnen, war Weltcup-Sieger 1995 und dreimal Team-Europameister. Nach einem schweren Sturz im Herbst 2000 war er wegen schwerer Wirbelverletzungen fast gelähmt und gab erst zwei Jahre später sein Comeback. 2012 gewann Skelton Olympia-Gold mit der britischen Mannschaft, vier Jahre später siegte er in Rio mit Big Star im Einzel. Zuletzt ritt er im November bei einem Turnier in Toronto.

dpa