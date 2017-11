Moskau. Gegen den Kronzeugen für diese Behauptungen, Grigori Rodtschenkow, den früheren Leiter des russischen Anti-Doping-Labors, sei Haftbefehl erlassen worden. Man werde von den USA seine Auslieferung verlangen, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Moskau mit. Mit diesen Feststellungen der Ermittler verhärten sich die Fronten zwischen Russland und der WADA sowie dem Internationalen Olympischen Komitee vor den Winterspielen im Februar in Südkorea.

dpa