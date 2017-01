Frankfurt/Main. Der Ticketverkauf für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea startet am 9. Februar 2017. Das teilte der Reiseveranstalter Dertour Live mit, der offizieller Verkäufer der Eintrittskarten in Deutschland ist.

Insgesamt wurden Dertour vom Organisationskomitee rund 10 000 Tickets zugeteilt. Erhältlich sind diese ab dem Stichtag auf

www.dertour.de/olympia. Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 in Pyeongchang statt.

Die Ticketpreise liegen zwischen 19,50 und 1300 Euro. Die Karte für die begehrte Eröffnungsfeier kostet mindestens 214,50 Euro und maximal 1300 Euro, für die Abschlussfeier zwischen 214,50 und 853,13 Euro. Die Zahl der Karten für beide Veranstaltungen und auch für die Finalkämpfe ist Dertour zufolge sehr stark begrenzt. Der Veranstalter bietet auch organisierte Pauschalreisen zu den Winterspielen an.

dpa