Leipzig. RB-Leipzig-Fans müssen sich im Herbst auf drei Freitagsspiele einstellen. Am Mittwoch gab die Deutsche Fußballliga (DFL) die Ansetzungen für den sechsten bis zwölften Spieltag bekannt. Gegen Augsburg, Leverkusen und Freiburg müssen die Bundesliga-Aufsteiger zu Beginn des jeweiligen Spieltags unter Flutlicht antreten. Gegen Wolfsburg, Bremen und Mainz müssen die Rasenballer sonntags ran. Nur eine der sieben angesetzten Partien findet an einem Samstag statt: Der Kick gegen Darmstadt. Am Wochenende darauf steht zudem ein weiteres Auswärtsspiel an: Hintergrund ist ein Konzert der Scorpions in Red-Bull-Arena.

Die Begegnungen der Herbst-Spieltage im Überblick:

6. Spieltag: RB Leipzig gegen FC Augsburg – Freitag, 30. September 2016, 20.30 Uhr

7. Spieltag: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig – Sonntag, 16. Oktober 2016, 17.30 Uhr

8. Spieltag: RB Leipzig gegen Werder Bremen – Sonntag, 23. Oktober 2016, 15.30 Uhr

9. Spieltag: Darmstadt 98 gegen RB Leipzig – Samstag, 29. Oktober 2016, 15.30 Uhr

10. Spieltag: RB Leipzig gegen FSV Mainz 05 – Sonntag, 6. November 2016, 15.30 Uhr

11. Spieltag: Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig – Freitag, 18. November, 20.30 Uhr

12. Spieltag: SC Freiburg gegen RB Leipzig – Freitag, 25. November 2016, 20.30 Uhr

F.S./joka