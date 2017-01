Leipzig. Gute Laune bei den Glasgow Rangers: Am frühen Nachmittag machte sich der Tabellenzweite schottischen Liga auf den Weg nach Leipzig. Am Flughafen nutzten die Spieler die Zeit bis zum Abflug und machten Selfies mit ihren Fans. So ist Stürmer Kenny Miller umringt von Schlachtenbummlern.

📸 Striker Kenny Miller meets fans @GLA_Airport ahead of the flight to Leipzig 🛫 For more snaps follow 'rangersfc' on Instagram. pic.twitter.com/C8fHIXOAy9 — Rangers FC (@RangersFC) January 14, 2017

Bis zu 8000 Anhänger wollen sich mit auf den Weg nach Sachsen machen. Teilweise reisen sie über Berlin an, auch nach Leipzig fliegen Sondermaschinen. Am Abend rechnen die Gastronomen auf Leipzigs Kneipenmeilen mit einem Ansturm trinkfester britischer Insulaner.

Am Sonntag werden die Fans des Rangers FC das Stadtbild prägen. Um 14 Uhr wollen sie sich auf dem Markt treffen und dann gemeinsam zum Stadion laufen. Aufgerufen hat zu der Aktion die Fanvereinigung Union Bears. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Karten gibt es noch an der Tageskasse. Sie öffnet um 13 Uhr. LVZ.de zeigt das Spiel in Zusammenarbeit mit dem MDR im Livestream.

Im Stadion erwartet die Besucher dann auch wieder die Hymne für Rangers-Stürmer Joe Gardner. Wie die Nordiren bei Länderspielen ihren Publikumsliebling Will Grigg besingen, feiern die Schotten so ihren Stürmer. Die Melodie stammt von einem 50 Jahre alten Hit "Glad All Over" der Dave Clark Five. Wermutstropfen: Garner selbst wird voraussichtlich wegen einer Schulterverletzung in Leipzig gar nicht dabei sein.

mro