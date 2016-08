Chemnitz. Das Transferfenster im Fußballgeschäft hat für dieses Jahr geschlossen. Einigen Profis geht damit nun auch eine neu entdeckte Freitzeitbeschäftigung verloren. Sie können in den sozialen Netzwerken keine fiktiven Wechsel mehr verkünden.

Nach Kevin Großkreutz, der am Mittwoch auf Instagram seinen angeblichen Transfer zu RB Leipzig bekannt gab, meldete sich wenig später auch Daniel Frahn zu Wort. Der Ex-Bulle und jetzige Chemnitzer freute sich in einem Post über Neuzugang Dominik Kaiser. „RB setzt seinen Mittelfeldstrategen vor die Tür“, so Frahn. Schuld sei der verschossene Elfmeter im Pokal. Und weiter: Die CFC-Profis spielten künftig nur noch ehrenamtlich, um Kaisers Gehalt zu stemmen. Versehen war der Eintrag mit den Hashtags #spaß #muss #sein.

Für die kommenden vier Monate dürfte die Netzgemeinde nun von solchen Posts verschont bleiben. Danach öffnet das Transferfenster erneut für die Winterwechsel in den Fußball-Ligen.

LVZ