Leipzig. Am Anfang war die Beziehung zwischen den Fans von Eintracht Frankfurt und dem just inthronisierten starken Mann einseitig unterkühlt. „Bobic passt zu Frankfurt wie Fussballtradition zu Red Bull“, stand am 19. Mai 2016 beim Relegations-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg auf einem Banner. Sieben Monate später steht die Diva vom Main mit 29 Vorrundenpunkten sensationell da und Sportvorstand Fredi Bobic außerhalb jeder Diskussion. Am Sonnabend, 18.30 Uhr, wird in der Red-Bull-Arena das Spitzenspiel zwischen dem Überraschungszweiten und Überraschungsvierten angepfiffen. Der 96er Europameister wusste, wo das Tor stand, steht. 26 Tore in 62 Zweitligaspielen, 108 Tore in 285 Bundesligaspielen, zehn Tore in 37 Länderspielen, vier Tore in 15 Premier-League-Spielen. Autor und Bobic kennen sich aus Zweitliga-Zeiten und einer feuchtfröhlichen Dopingkontrolle im dunklen Bauch des Mainzer Bruchwegstadions. Schön zu wissen: Vorstand Bobic, 45, hat sich den unverstellten Blick des Spielers Bobic („blinde Bratwurst“) bewahrt.

Frage: 4. Dezember 1993, letztes Vorrundenspiel der 2. Liga, Mainz gewinnt 4:0 gegen Kickers Stuttgart. Danach mussten wir beide zur Dopingkontrolle in eine verkeimte dustere Kabine und konnten nicht. Nach diversen Bieren und Sektlein aus dem Mainzer VIP-Raum lief es dann.

Bobic: Ich erinnere mich. Mieses Spiel von uns, aber unterhaltsames Nachspiel. Ich bin zum Bus gewankt.

Sie haben als 20-jähriger Jüngling die tiefen Böden und langen Stollen der zweiten Liga erlebt. Ein Stahlbad?

Kann man so sagen. Damals fand die 2. Liga vornehmlich im dritten Programm statt. Es waren wenige oder gar keine Kameras im Stadion. Und da wurde dem jungen Stürmer von den Zweitliga-Haudegen gezeigt, wo es lang geht. Das war lehrreich und schmerzhaft. Da gab es Fouls, die würden heute lebenslänglich nach sich ziehen. Ihr in Mainz seid auch ganz gut zur Sache gegangen.

Sie sind Europameister, waren Bestandteil des magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart, haben in der Premier League gespielt. Was war die schönste Phase in Ihrer Karriere?

In die Bundesliga zu kommen. 1994 bin ich von den Kickers zum VfB gewechselt und dachte: Gott sei Dank bin ich oben angekommen!

Als es beim BVB nicht lief, sind Sie 2002 zu den Bolton Wanderers in die Premier League ausgeliehen worden. Ein kurzes Intermezzo.

Ich habe die Zeit sehr genossen, den englischen Fußball geliebt. Der war nicht schön, aber ehrlich, da gab es keine Rumliegerei. Wer eine Show abzog, wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen. Ich wäre gerne geblieben, Bolton konnte aber das Gesamtpaket nicht stemmen.

Sie haben unter Ralf Rangnick trainiert.

Zweimal. In Stuttgart und in Hannover. Seine offensive Fußball-Philosophie hat mir immer gefallen und kam mir als Stürmer entgegen. Er ist ein absoluter Fachmann und mir war klar, dass er Leipzig nach vorne bringt. Ich schätze ihn sehr.

Er soll beim VfB Probleme mit Autoritäten wie Krassimir Balakov gehabt haben.

Ralf wollte jeden Spieler gleich behandeln. Aber manche Spieler sind in diesem Geschäft eben gleicher. Er hatte es auch mit mir nicht einfach.

Rangnick lernt schnell: In Hannover musste Star Bobic nur dreimal die Woche mit der Mannschaft üben, trainierte ansonsten individuell.

Stimmt.

Und Sie haben die Sonderbehandlung mit 15 Toren zurückgezahlt, kehrten in die Nationalmannschaft zurück und kamen zu einem schönen Vertrag bei der Hertha.

Ja, Hannover war im hohen Alter nochmal ein Sprungbrett. Ralf und ich kannten uns übrigens schon lang vor unserer Zeit als Spieler/Trainer. Er hat früher in Böblingen ein Reha-Zentrum betrieben, da habe ich mich fit gemacht. (Rangnick war zuletzt stiller Teilhaber des Reha-Zentrums, ist es seit Januar nicht mehr. Sein erster Patient war 1995 Giovanne Elber. Rangnick ist aktuell beteiligt am Therapiezentrum in seiner Heimatstadt Backnang. Anm. d. R.)

Wie beurteilen Sie den Werdegang von RB Leipzig?

Bei RB kommen Kapital und Knowhow zusammen, sie machen es insgesamt gut. Vor allem dank Ralf. Er hat vorher schon bewiesen, dass er auch aus wenig viel machen kann, siehe SSV Ulm. In Leipzig hat er Leute geholt, denen er vertraut.

Auf was dürfen sich die Fans am Samstag freuen?

Auf eine spannende Partie zweier Teams, die eine herausragende Vorrunde spielen. Wir hauen in jedem Spiel alles raus, sind ein unbequemer Gegner. Es ist nicht schön, gegen uns zu spielen.

Die Offensivpower von RB ...

... ist nicht wegzudiskutieren. Wir stehen aber auch nicht nur hinten drin und beten zu Gott, dass keiner reinrutscht.

Die Mannschaft ist topfit, griffig und ausnehmend gut besetzt. Haben Sie Bedenken, dass Ihre vier sensationell eingeschlagenen Leihspieler am Saisonende alle gehen?

Nein.

Weil Optionen existieren, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß?

Darüber macht sich die Öffentlichkeit mehr Gedanken als wir und die Spieler selbst. Ich sehe den Moment als Win-Win-Situation. Was kommende Saison ist, werden wir in Ruhe mit allen Beteiligten besprechen. Aktuell sind wir froh, dass die Mannschaft und jeder Einzelne so gut funktioniert. Und wir sind natürlich vorbereitet auf den einen oder anderen Wechsel.

Es heißt, dass das Team hinter dem Team – Trainerstab, Physios, Videoanalysten etc – noch nie so gut war wie heute.

Es ist absolut erstklassig und eine von vielen Voraussetzung für Erfolg.

Mit 29 Punkten haben sie nach 16 Spielen nur sieben weniger als in der Vorsaison nach 34. Sie und Ihre Untergebenen haben mehr richtig als falsch gemacht.

Wir arbeiten hart an vielen Stellschrauben.

Ihr Trainer Niko Kovac ...

... ist ein top Typ und klasse Trainer. Niko ist geradlinig, hat eine klare Ansprache, geht mit seinem Ehrgeiz und seiner Detailversessenheit immer vorneweg. Sein Verhältnis zur Mannschaft besteht aus Nähe und gesunder Distanz.

Kovac hat dem schwierigen Ante Rebic den Pfad der Tugend gewiesen.

Was ist für Sie schwierig?

Ein Spieler, der den Ball nur im Notfall abgibt, den Rückwärtsgang nur aus dem Auto kennt, Physio-Termine schwänzt und so weiter. So geschehen in Leipzig.

Wir sind das Risiko gerne eingegangen. Niko hat Ante zum kroatischen Nationalspieler gemacht, er weiß, wie man ihn zu nehmen hat. Ante ist immer noch jung, 100-prozentig fit und auf einem guten Weg. Er kann den Unterschied ausmachen. Ich hoffe, er zeigt das in Leipzig.

Im Camp in Abu Dhabi waren Sie täglich im Trainingsanzug unterwegs. Steckt in einem gesunden Körper ein gesunder Geist?

Körperliche Fitness ist in diesem 24/7-Beruf unerlässlich. Ich jogge täglich, mache Krafttraining, habe mein Gewicht als Spieler gehalten.

Meister werden die Bayern?

Wer sonst? Aber dahinter wird es spannend wie lange nicht.

Interview: Guido Schäfer