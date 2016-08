Leipzig. Nach der erfolgreich überstandenen Feuertaufe mit RB Leipzig in der ersten Bundesliga steht Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwoch in der LVZ-Kuppel Fans und Interessierten Rede und Antwort. Die Veranstaltung moderiert LVZ-Chefreporter und Sportredakteur Guido Schäfer.

Das LVZ-Leserforum mit Hasenhüttl beginnt am Mittwoch um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Peterssteinweg 19. Der Eintritt beträgt sieben Euro – Abonnenten zahlen fünf. Tickets sind ab Dienstagvormittag 10 Uhr in allen Geschäftsstellen der LVZ, im LVZ-Media-Store in den Höfen am Brühl, und über www.lvz-ticket.de (zzgl. Onlinegebühren) erhältlich. Pro Person können nur zwei Eintrittskarten erworben werden.

lvz