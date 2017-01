Lagos. So wie Uli Hoeneß dem FC Bayern in Doha stattete auch RB Leipzigs Vorstandsboss Oliver Mintzlaff den Bundesliga-Kickern im Trainingslager im portugiesischen Lagos einen Besuch ab. Der vielbeschäftigte Sportfunktionär blieb allerdings nur einen knappen Tag, stellte sich aber dennoch den Fragen von LVZ-Chefreporter Guido Schäfer in Sachsen Rückrunden-Start und Neuverpflichtungen.