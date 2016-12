Leipzig. Die Stadionfrage ist entschieden: RB Leipzig bleibt, wie von LVZ.de bereits am Donnerstagmorgen exklusiv berichtet, in der Red-Bull-Arena und will das ehemalige Zentralstadion auf 57.000 Plätze ausbauen. Der Bundesligist erwirbt dafür die WM-Arena von 2006 von Besitzer Michael Kölmel. „Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns nach einem intensiven internen Prozess auf den Kauf einigen konnten und damit RB Leipzig weiter in der Red-Bull-Arena spielen wird“, sagte RB-Präsident Oliver Mintzlaff am Donnerstagmittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Cottaweg.

Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. „Wir haben vernünftige Gespräch geführt. Sowohl Herr Kölmel als auch wir sind zufrieden“, so Mintzlaff. „Das Ergebnis ist für mich sehr schön, weil es die Erfolgsgeschichte der Red-Bull-Arena, früher Zentralstadion Leipzig, fortschreibt“, erklärte Kölmel. „Man ist jetzt auf einem Champions-League-Platz, da macht es Sinn, das Stadion dem zu geben, der es hauptsächlich nutzt“, so der Stadionbesitzer. Unter seiner Regie bleiben aber die Rockkonzerte sowohl im Stadion als auch auf der Festwiese.

Das ehemalige Zentralstadion wurde für die WM 2006 neu gebaut. Seit 2010 ist es unter dem Namen Red-Bull-Arena die Heimstätte von RB Leipzig. Quelle: Leipzig report

Mintzlaff kündigte an, dass die Red-Bull-Arena „mittelfristig“ von 42.558 auf rund 57.000 Zuschauerplätze ausgebaut werden soll. „Frühestens 2018“, sagte Mintzlaff, dann möglicherweise auch in mehreren Abschnitten, sollen die Umbaumaßnahmen beginnen. Voraussichtlich werden unter anderem die Hintertorbereiche aufgestockt. Zunächst werde aber noch die positive Beantwortung der Bauvoranfrage durch die Stadt abgewartet, so Mintzlaff. Mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sei man hierzu in „guten Gesprächen“. Auch der Stadtrat muss dem Verkauf noch zustimmen.

RB prüfte Pläne für Neubau an Flughafen und Messe

„Für uns war wichtig, eine Entscheidung zu treffen, die nachhaltig ist und langfristig Bestand hat“, erklärte der Vereinschef die Abkehr von dem monatelang geprüften Neubau, der bei RB mit rund 60.000 Plätzen kalkuliert wurde und wohl mehr als 200 Millionen Euro gekostet hätte. Als potenzielle Standorte nannte Mintzlaff Flächen in der Nähe der Neuen Messe und am Flughafen. Den Ausschlag gegeben habe letztlich vor allem die Kostenfrage, aber nicht nur. „Es ist etwas Besonderes, ein Innenstadtstadion zu haben. Das ist unser Aufstiegsstadion, wir haben da viele emotionale Fußballfeste gefeiert. Was die Emotionalität angeht, gab es keine andere Frage.“

Der RB-Präsident verriet zudem: „Es freut auch Herr Mateschitz, dass das Pendel in Richtung der jetzigen Red-Bull-Arena ausgeschlagen ist.“ Bei den vier Stadionbesuchen von Firmengründer und Milliardär Dietrich Mateschitz in Leipzig, zuletzt am Samstag gegen Hertha BSC, ging RB jedes Mal als Sieger vom Platz.

Robert Nößler / gs