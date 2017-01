Leipzig. RB Leipzig wird in Deutschland immer beliebter. Das haben die Forscher des Beratungsunternehmens Nielsen Sports herausgefunden. Sie befragten Fußballfans im Alter zwischen 14 und 59 Jahren.

Bundesweit landen die Roten Bullen auf dem siebten Platz, in den neuen Bundesländern sogar auf Rang drei. Beliebter sind in Ostdeutschland nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Sie erreichten eine Quote von je 19 Prozent. Dahinter kommt schon RB Leipzig mit 15 Prozent.

Auch bundesweit führen der FC Bayern (25,6 Prozent) und der BVB (19 Prozent) das Ranking an. Vor den Leipzigern liegen dort noch Mönchengladbach (5,3 Prozent), Schalke (4,5 Prozent), der HSV(4,5 Prozent) und Werder Bremen (4,0 Prozent). RB hat seinen Wert seit einer Umfrage im vergangenen August nun auf 3,9 Prozent verdoppelt.

Zuschauerlieblinge wie der nächste Gegner aus Frankfurt (3,3 Prozent) oder Köln 3,6 Prozent) und Hertha (2,7 Prozent) hat der erst 2009 gegründete Verein damit hinter sich gelassen. Am Ende der Skala liegen Wolfsburg (0,4 Prozent) und Ingolstadt (0,2 Prozent).

Die Meinungsforscher wollten von den Fans auch ihre konkrete Meinung zu RB Leipzig wissen. Häufigste Antworten: Der Aufsteiger sei modern, professionell und dynamisch. Auch das Auftreten abseits des Platzes wird von den Anhängern honoriert. Sie loben die Art der Vereinsführung und ihr planvolles Agieren.

Der sportliche Höhenflug in der Bundesliga sorgt für weitere Pluspunkte. 63 Prozent der Befragten sehen den Tabellenzweiten als Bereicherung an. Zu Beginn der Spielzeit fanden das nur 46 Prozent. Es gibt aber auch Kritiker. 23 Prozent bezeichneten RB Leipzig als unsymphatisch.

Hoffenheim, ebenfalls auf sportlichem Höhenflug und in der Bundesliga in dieser Saison noch ungeschlagen, kann dagegen nicht profitieren. Die TSG liegt in der Umfrage mit 0,6 Prozent auf dem drittletzten Platz.

Das Ranking

1. FC Bayern München, 25,6 Prozent

2. Borussia Dortmund, 19,0 Prozent

3. Borussia Mönchengladbach, 5,3 Prozent

4. Schalke 04, 4,5 Prozent

5. Hamburger SV, 4,5 Prozent

6. Werder Bremen, 4,0 Prozent

7. RB Leipzig, 3,9 Prozent

8. 1. FC Köln, 3,6 Prozent

9. Eintracht Frankfurt, 3,3 Prozent

10. Hertha BSC, 2,7 Prozent

11. SC Freiburg, 1,3 Prozent

12. Mainz 05, 1,0 Prozent

13. SV Darmstadt, 0,9 Prozent

14. Bayer Leverkusen, 0,8 Prozent

15. FC Augsburg, 0,7 Prozent

16. TSG Hoffenheim, 0,6 Prozent

17. VfL Wolfsburg, 0,4 Prozent

18. FC Ingolstadt, 0,2 Prozent

Von Matthias Roth