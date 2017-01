Lagos. Top-Stürmer Timo Werner von RB Leipzig musste am Freitag das Training im Wintercamp von RB Leipzig im portugiesischen Lagos abbrechen. Der Angreifer knickte in einem Trainingsspiel während eines Zweikampfs mit dem linken Fuß um und humpelte anschließend von Betreuern gestützt vom Platz.

Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus, eine befürchtete Bänderverletzung am Knöchel bestätigte sich aber nicht. Sportdirektor Ralf Rangnick: „Es sieht so aus, als ob er nochmal Glück hatte. Wir lassen ihn zwar jetzt sicherheitshalber nochmal röntgen, aber der Kapselbandapparat scheint stabil zu sein.“

Zu der Verletzung kam es in einem Duell mit Defensivmann Stefan Ilsanker. „Ilse hat ihn, glaube ich, ein bisschen erwischt, dann ist er ein bisschen umgeknickt“, berichtete Rangnick. Am Samstagnachmittag trifft RB im Trainingslager in einem Testspiel auf den holländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Ob Werner spielen kann oder eine längere Pause nötig ist, war am Mittag noch offen.

