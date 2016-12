London. Der österreichische Getränke-Riese Red Bull plant offenbar einen Einstieg bei West Ham United aus der englischen Premier League. Das berichtet das englische Boulevardblatt The Sun. Nach dem Bundeslisten RB Leipzig sowie Red Bull Salzburg, New York und Sao Paulo wären die „Hammers“ bereits der fünfte Fußball-Klub, mit dem der Konzern kooperieren würde.

Die Klub-Mitbesitzer David Sullivan und David Gold betonten zwar, dass sie keine Pläne hätten, ihre Anteile zu verkaufen. Doch Sullivan kündigte an: „Wir könnten eine Beteiligung verkaufen, um unsere Schulden zu begleichen.“ Der Wert des Vereins wird auf umgerechnet rund 235 Millionen Euro geschätzt. Gegenüber der Bild-Zeitung dementierte Red-Bull-Fußballchef und RB-Präsident Oliver Mintzlaff: „Es gibt keinerlei Überlegungen, West Ham United zu kaufen.“

Der 1895 gegründete Klub aus der englischen Hauptstadt spielt seit dieser Saison im Londoner Olympiastadion und belegt derzeit den 13. Platz der Premier League. Größte Erfolge von West Ham United waren der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger (1965) sowie drei FA-Cup-Titel (zwischen 1964 bis 1980). Aktueller Coach ist der Kroate Slaven Bilic, der in den 1990ern als Profi auch beim Karlsruher SC aktiv war. Zuletzt wurde laut Berichten nach einem Namenssponsor für das 60.000 Zuschauer fassende "London Stadium" gesucht.

