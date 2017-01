Lagos. RB Leipzig hat mit seiner Defenisv-Kraft Stefan Ilsanker den Vertrag verlängert. Der 27-Jährige unterschrieb einen bis 2020 gültigen Kontrakt. Ilsanker spielt seit 2015 in Leipzig und wird für seine Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit geschätzt. Der Österreich kommt sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Viererkette zum Einsatz.

Perfekt gemacht hat den Deal für Ilsanker sein Berater Frank Schreier. Er war extra ins Trainingslager nach Lagos geflogen und hat dort am Sonntag den neuen Kontrakt per Handschlag mit RB-Sportdirektor Ralf Rangnick besiegelt. Am Montag schüttelte Rangnick auch seinem Spieler die Hand. „Er hat in dieser Saison schon auf drei verschiedenen Positionen gespielt und gezeigt, dass er ein absoluter Allrounder und ein Mentalitätsspieler ist. Zusammen mit Diego Demme sicherlich derjenige, der die meisten Balleroberungen im Spiel hat und die meiste Strecke zurücklegt. Auch einer, der immer noch Zusatzschichten schiebt. Insofern ein Musterbeispiel dafür, was möglich ist“, sagte der Sportdirektor.

Stefan Ilsanker über:

Gründe für die Verlängerung

„Das Umfeld, die Mannschaft, die Möglichkeiten die wir in der Meisterschaft haben von einer guten Platzierung her. Deshalb will ich da noch länger dabei sein und schauen, wo die Reise hingeht.“

Ablauf der Verhandlungen

„Ich bin mit meinem Berater schon länger im Gespräch. Er ist schon seit einiger Zeit in Kontakt mit Leipzig. Jetzt hat er alles klar gemacht.“

Bedingungen für eine Verlängerung

„Ich würde nicht unterschreiben, wenn ich nicht glücklich wäre. Das wichtigste ist der sportliche Aspekt und der ist absolut gegeben. Außerdem fühl ich mich wohl in Leipzig.“

Den finanziellen Aspekt

„Damals bin ich hierher gekommen, da haben wir in der 2. Liga gekickt. Das war für mich als österreichischer Nationalspieler auch nicht selbstverständlich. Das wird jetzt auch honoriert, dass ich Leistungsträger war in der Zweiten Liga und jetzt wieder als Stammspieler dabei bin.“

Während des Trainingslagers in Lagos hatte er im Gespräch mit LVZ.de auch gesagt, sich in ein paar Jahren einen Wechsel in die Premier League vorstellen zu können. „Ich bin noch sehr jung und habe viel Zeit. Da kann ich auch noch später dahin wechseln“, sagte er am Montag.

Von Anne Grimm