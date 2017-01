Leipzig. RB Leipzig punktet nicht nur in der Bundesliga. Auch außerhalb des Stadions sammelt der Tabellenzweite weiter kräftig Sympathiewerte. Nach der Nielsen-Studie bescheinigt jetzt auch das Institut „Intelligent Research in Sponsoring“ (IRIS) aus Karlsruhe dem Aufsteiger einen rasanten Imagegewinn. Die Forscher befragten dazu mehr als 1000 Fußballinteressenten im Alter zwischen 16 und 69 Jahren zu Beginn der Saison und noch einmal in der Winterpause.

Die erfolgreiche Hinrunde verschaffte den Roten Bullen eine Verbesserung in allen Bereichen. Am kräftigsten ist der Anstieg in der Frage bei Sympathiewerten. Jetzt halten 55,2 Prozent der Studienteilnehmer den Verein aus Leipzig für sympathisch, 16 Prozent mehr als zu Beginn der Spielzeit.

Die weiteren Rubriken: bodenständig 50,2 Prozent (+ 15 Prozent), glaubwürdig 53,1 Prozent ( +14 Prozent), innovativ 65,3 Prozent (+ 2 Prozent), leidenschaftlich 62,4 Prozent (+ 14 Prozent), ambitioniert 76,9 Prozent (+3 Prozent) und kompetent 67,2 Prozent (+6 Prozent).

„Neben den sportlichen Faktoren kommt der Verein RB Leipzig bei den Menschen immer besser an. Außendarstellung, professionelles Auftreten und skandalfreies Erscheinungsbild kommen RB zugute – der Verein hat die sportliche Plattform für seine Imagewerte durch eine offene und transparente und dadurch in der Branche neue Kommunikation genutzt“, so IRIS-Projektleiter Kevin Engist.

Von Matthias Roth