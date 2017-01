Leipzig. Zum Testspiel des RB Leipzig gegen Glasgow Rangers am Sonntag erwartet Leipzig zahlreiche schottische Fans. Ein Bericht der Glasgower Tageszeitung Daily Record zufolge wollen sogar 8000 Fans des schottischen Rekordmeisters nach Leipzig kommen. Die Stadt rechnet im Umfeld des Stadions mit erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Die Anreise der Fans der Glasgow Rangers erfolgt über den Hauptbahnhof. Von der Westseite des Bahnhofes werden sie mit Shuttle-Bussen zur Red-Bull-Arena gebracht. Zur An- und Abreise ist nach Einschätzung der Stadt dennoch mit verstärktem Fußgängerverkehr zwischen Innenstadt und Sportforum zu rechnen. Leipziger Fans werden wie üblich gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Red-Bull-Arena zu nehmen.

Um Rettungswege gewährleisten zu können, ordnet die Stadt im Bereich der Goyastraße, Eitingtonstraße, im Cottaweg sowie Am Sportforum in Höhe des Uferwegs Halteverbote an. Weitere Informationen zu Anreise finden sich auf der Seite www.leipzig.de/anreise-red-bull-arena.

