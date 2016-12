Als ob es keine Winterpause gab, spielen die Roten Bullen den Verfolger aus Braunschweig zeitweise an die Wand und gewinnen 2:0. Dabei hatte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht die Partie zum Endspiel erklärt, wenn seine Männer noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen wollen. Nach dem Abpfiff meinte er: "Leipzig hat uns von der ersten Minute an Druck und Stress bereitet, wir haben zu keiner Phase ein Bein auf den Boden gebracht."

GEPA Pictures