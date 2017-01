Leipzig. Im ersten Testspiel im neuen Jahr siegte die U23 der Roten Bullen mit 3:1 (1:1) gegen den FSV Zwickau. Obwohl die Zwickauer eine Klasse höher in der 3. Liga spielen, war am Mittwoch über 90 Minuten kein Klassenunterschied erkennbar. Am Ende ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung.

Erfolgreicher Testauftakt für das Regionalligateam von RB Leipzig: Gegen den FSV Zwickau gelang die Klauß-Elf 3:1. Zur Bildergalerie

Im ersten Abschnitt hatte Zwickau etwas mehr vom Spiel. Torchancen gab es aber auf keiner Seite. In der 29. Minute dann die Führung der Gäste. Benjamin Bellot im RB-Tor konnte den Ball nach einem Kopfball gerade noch parieren, der Nachschuss durch Jonas Nietfeld war aber nicht zu verhindern. Nur zwei Minuten später der Ausgleich für RB. Federico Palacios umkurvte mehrere Gegenspieler und kam auf Höhe des Elfmeterpunktes zu Fall. Alle warteten auf den Pfiff des Schiedsrichters. Timo Mauer nutzte die unklare Situation und drückt das Leder über die Linie. Beide Teams wechselten in der Pause großzügig durch. RB übernahm nun das Spielgeschehen. Agymang Diawusie mit einem Doppelpack (64, 69) sorgte für den Endstand und den verdienten Auftaktsieg 2017.

In der nächsten Woche stehen für die U23 zwei Tests in London auf dem Plan. Am Mittwoch geht es gegen die U23 von Tottenham, einen Tag später gegen die Reserve des FC Chelsea.

Nachwuchs-Sportdirektor Achim Beierlorzer bestätigte am Mittwoch, dass er für drei einst als Top-Talente gehandelte Nachwuchskicker keine Zukunft bei RB sieht. Bei Vitaly Janelt steht eine Ausleihe zum VfL Bochum bis 2018 fest. Auch beim suspendierten Idrissa Touré und sowie Renat Dadashov stehen die Zeichen auf Trennung.

bjs/fs