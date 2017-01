Leipzig. RB Leipzig hat am Montag sein Mittelfeld-Talent Vitaly Janelt an den VfL Bochum ausgeliehen. Die Ausleihe wurde bis Juni 2018 vereinbart. Der Vertrag des 18-Jährigen bei RB läuft erst 2021 aus. Janelt war im Sommer 2014 vom Hamburger SV nach Leipzig gewechselt. Der 20-fache Jugend-Nationalspieler gilt als eines der größten deutschen Fußball-Talente im defensiven Mittelfeld, er bestritt zu Saisonbeginn sechs Spiele im Regionalliga-Team der Rasenballer. Seit Mitte Oktober ist Janelt von RB wie Idrissa Touré nach einem Disziplinverstoß bei einer Länderspielreise in Albanien suspendiert.

LVZ