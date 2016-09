Leipzig. Bereits zehn Minuten vor dem Abpfiff standen die 42.558 Zuschauer im Leipziger Stadion von ihren Plätzen auf und feierten den starken Auftritt des Aufsteigers RB Leipzig gegen den Vizemeister Borussia Dortmund. Da wussten sie noch gar nicht, dass ihre Mannschaft sogar gewinnen würde. In der 89. Minute lief der schottische Neuzugang Oliver Burke auf der rechten Seite in den Dortmunder Strafraum und bediente den kurz zuvor eingewechselten Naby Keita. Das 1:0 versetzte Leipzig in Ekstase und ließ den BVB endgültig verzweifeln.

Jubel bei den RB-Fans nach dem Tor kurz vor Ende der Partie. Quelle: Robert Nößler

Schon den ganzen Tag glühte in der Stadt das Bundesliga-Fieber: Im Zentrum flanierten viele Dortmund-Fans in Trikots, auf dem Augustplatz baute RB Leipzig zur Einstimmung auf die Heimpremiere eine „Gelbe Wand” aus Dosen auf – eine Anspielung auf die Dortmunder Südtribüne, denn die „Hardcorefans“ des BVB riefen ja bekanntlich zum Boykott der Partie auf.

Zum historischen Heimspiel rollten die RB-Anhänger einen geschichtsträchtigen Banner aus: „Zentralstadion, 60 Jahre bist du alt und endlich wieder erstklassig.“ Nach 8163 Tagen, mehr als 22 Jahren, war es in Leipzig endlich wieder soweit: Um 18.30 Uhr pfiff Schiedsrichter Wolfgang Stark das Bundesligaspiel in der Messestadt an. Kapitän Dominik Kaiser gehörte mit dem Anstoß die erste Ballberührung.

Der Aufsteiger versuchte den Vizemeister früh zu stören und bereits in der Mitte der eigenen Hälfte zu attackieren, trotzdem schaffte es der BVB immer wieder, bis in den Strafraum der Roten Bullen vorzudringen. In den ersten zehn Minuten gerieten die Leipziger deshalb mehrfach in höchste Not.

RB Leipzig hat am Samstagabend in der 1. Bundesliga gegen Borussia Dortmund gespielt. Fotos: Gepa Zur Bildergalerie

Ralph Hasenhüttl setzte auf eine eingespielte Truppe und veränderte seine Startelf im Vergleich zum Bundesliga-Auftakt vor zwei Wochen in Hoffenheim (2:2) nur auf einer Position: Olympia-Teilnehmer Lukas Klostermann spielte für Benno Schmitz auf der rechten Seite. Bei Borussia Dortmund durfte Mario Götze das erste Mal nach seiner Rückkehr wieder auflaufen.

Nach einer Viertelstunde ging die Post dann auch mal in die andere Richtung ab. Vor allem Kaiser und Timo Werner brillierten mit Tempo und Ideen. Scheiterten aber mit ihren Freistößen (12.) und Chancen (16., 19.) jeweils knapp. Die individuelle Klasse und Überlegenheit der Gäste a la Andre Schürrle, Pierre-Emerick Aubameyang und Co. blitzte immer wieder auf, aber Leipzig wehrte sich clever und mit aller Kraft. Das Unentschieden zur Pause war trotz 67 Prozent Ballbesitz des BVB nicht unverdient, auch weil die Roten Bullen einiges mehr an Kilometern als ihre Gegenspieler zurücklegten.

Hälfte zwei begann zerfahren und ruppiger, Chancen blieben zunächst auf beiden Seiten aus. Hasenhüttl reagierte und brachte nach einer reichlichen Stunde Emil Forsberg, von dem er sich mehr Akzente im Angriff erhoffte, als Marcel Sabitzer sie bis dahin gesetzt hatte. Auch der schottische Neuzugang Oliver Burke durfte bereits ab der 69. Minute das erste Mal Bundesligaluft schnuppern.

Richtig Mau blieb die BVB-Ausbeute, denn bis eine Viertelstunde vor Schluss verzeichnete der Vizemeister im zweiten Abschnitt keinen einzigen Torschuss. Dafür tobte das Stadion, als Werner bei einem Konter nur an Burki scheiterte. Die darauffolgende Ecke klärte Dortmund nach einem Kopfball von Halstenberg haarscharf auf der Linie. Weil RB jedoch weiter am Drücker blieb, war auch das Tor kurz vor Schluss von Keita und der daraus resultierende Sieg nicht unverdient.

Statistik:

RBL: Gulácsi – Orban, Sabitzer (64. Forsberg), Poulsen (69. Burke), Werner, Ilsanker, Klostermann, Halstenberg, Kaiser (84. Keita), Demme, Compper

BVB: Bürki, Bartra, Götze (71. Dembéle), Aubameyang, Rode, Schürrle, Sokratis, Piszczek, Castro (71. Guerreiro), Schmelzer, Weigl

Tore: 1:0 Keita (89.)

Zuschauer: 42.558

Anne Grimm

Jetzt hier die Leistung der RB-Spieler gegen Dortmund bewerten: