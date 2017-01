Lagos. RB Leipzig hat sein achttägiges Trainingslager versöhnlich beendet. Auf dem Rasenplatz des Teamhotels in Lagos bezwang der Bundesligazweite am Mittwochmittag den SC Farense, Tabellenführer der portugiesischen Dritten Liga, souverän mit 6:0 (4:0).

Im Vergleich zum Testspiel gegen Ajax Amsterdam am Samstag brachte Trainer Ralph Hasenhüttl eine komplett veränderte Formation. Unter anderem übernahm Nachwuchsspieler Dominik Franke auf der linken Verteidigerposition den Part des bereits ausgeflogenen Marcel Halstenberg.

Die Leipziger gaben von Beginn den Ton an und schnürten den SC Farense in der eigenen Hälfte ein. Zunächst gingen sie jedoch etwas fahrlässig mit ihren Chancen um. Nach zehn Minuten verwandelte Timo Werner eine passgenaue Eingabe von Oliver Burke mit einem satten Schuss zum 1:0. Nun war der Bann gebrochen, fielen Tore wie am Fließband. Franke legte nur zwei Minuten später für Selke zum 2:0 auf. In der 18. Minute vollendete Forsberg ein schönes Solo zum 3:0.

Es war so sonnig, dass Trainer Ralph Hasenhüttl während der ersten Halbzeit ein Capi anforderte, um etwas zu sehen. Weil so kurzfristig keins aufzutreiben war, gab der Fanbeauftrage Enrico Hommel seine Kopfbedeckung für den Coach her. Vom Gegner, der etwa das Niveau eines deutschen Viertligisten besaß, gab es nicht viel zu sehen.

Nur zweimal wurde der portugiesische Drittligist vor dem Tor der Roten Bullen gefährlich. Der Fallrückzieher von Carvalho ging knapp vorbei, ein anderes Mal war Fabio Coltorti zur Stelle. Weil der RB-Keeper nicht oft ins Geschehen eingreifen musste, gab er seinen Vorderleuten immer wieder klare Anweisungen und korrigierte deren Stellungsspiel. Kurz vor der Pause verwandelte Oliver Burke nach Foulspiel an Davie Selke einen Elfmeter zum 4:0.

Bis auf Rani Khedira stand in Halbzeit zwei eine komplett neue RB-Formation auf dem Platz. Es dauerte bis zur 58. Minute, dann klingelte es erneut im SC-Kasten. Yussuf Poulsen sah den besser platzierten Zsolt Kalmar, der auf 5:0 erhöhte. Beim 6:0 profitierte Terrence Boyd von einer Vorlage von Ken Gipson. In der Schlussphase kam der SC Farense noch dreimal zu dicken Torchancen, aber RB-Keeper Marius Müller hielt seinen Kasten sauber.

RB Leipzig: 1. HZ: Coltorti – Schmitz, Compper, Orban (C), Franke, Demme, Khedira, Burke, Forsberg, Selke, Werner. 2. HZ: Müller - Gipson, Reddemann, Bernardo, Franke - Kaiser (C), Khedira (65. Ilsanker), Kalmàr, Wojtkowski - Boyd, Poulsen.

Tore: 1:0 Werner (10.), 2:0 Selke (12.), 3:0 Forsberg (18.), 4:0 Burke (Foulelfmeter, 36.), 5:0 Kalmar (58.), 6:0 Boyd (71.).

Zuschauer: 40.